За две недели до выборов Байден опережает Трампа по всей стране

До выборов президента США осталось две недели и уже почти 30 млн американцев проголосовали досрочно. Тем временем свежая социология показывает, что кандидат Демократической партии Джо Байден по всей стране на 11 процентов опережает своего конкурента Дональда Трампа, которого выдвинула Республиканская партия.
Новый опрос Yahoo News и YouGov показал, что за Байдена готовы проголосовать 51% американцев, за Трампа — 40%.
Социологи говорят, что основная причина, по которой Трамп, похоже, еще больше отстал от Байдена в последние дни, заключается в том, что число случаев заболевания коронавирусом достигло своего пика.
В ключевых штатах бывший вице-президент также опережает президента. Опрос Reuters и Ipsos в Пенсильвании показал преимущество Байдена над Трампом в четыре процента — 49% против 45%. В Висконсине Трамп отстает на восемь процентов — 43 против 51. Опрос Mitchell Communications в Мичигане показал 10-процентное преимущество Байдена на Трампом — 51% против 41%.
Общенациональный опрос The Gurdian в США показал, что Байден на 17% опережает Трампа.
При этом у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.
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