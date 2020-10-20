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Партия Медведчука: Заявление Офиса Президента по пасквилю Кипиани – это беспрецедентное давление на судебную власть

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Партия Медведчука: Заявление Офиса Президента по пасквилю Кипиани – это беспрецедентное давление на судебную власть

Заявление Офиса Президента касаемо решения Дарницкого районного суда г. Киева, вынесшего политически незаангажированное решение относительно «исторического» пасквиля Кипиани и установившего, что в ряде фрагментов автор книги нарушил права Виктора Медведчука на уважение достоинства и чести, неприкосновенности деловой репутации, является не чем иным, как давлением на судебную власть.

Об этом заявляет пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В политсиле попытку Офиса Президента дать политическую оценку историческим событиям сквозь призму ура-патриотической целесообразности и псевдозапроса общества считают циничной манипуляцией общественным мнением.

«По мнению ОП, именно Кипиани и представители издательства — это и есть общество, „готовое отстаивать свои права“. Более того, ОП навязывает обществу свою — единственно правильную точку зрения — в духе оруэлловского: „Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила“. А политическая ложь — „историческая правда“. Выразив „удивление“ отдельными формулировками в решении суда и заявив, что документальная основа книги не вызывает никаких сомнений, ОП не просто оказывает давление на судебную ветвь власти, а, по сути, подменяет собой независимое правосудие, что является прямым нарушением Конституции Украины», — указали в ОПЗЖ.

Впрочем, добавили в партии, как и упомянутая в заявлении ОП цензура.

«Хотелось бы, чтобы у Зеленского о неконституционности введения цензуры помнили не только при написании политических заявлений, но и при реализации государственной политики, прекратив попытки принять очередной репрессивный закон о медиа и/или дезинформации», — заявили в партии Медведчука.

В ОПЗЖ констатировали, что незнание законов, правовой нигилизм и архинепрофессионализм в Офисе Президента стали движущей силой всех «реформ» и преобразований власти.

«А „потураевщина“ в ОП в худших традициях Порошенко — Яценюка — Парубия — Турчинова сегодня не только формирует русофобскую повестку дня, но и направлена на сведение счетов с политическими оппонентами, а именно с Виктором Медведчуком как одним из лидеров „Оппозиционной платформы — За жизнь“ — оппозиционной политической силы. Недоюристы и псевдоисторики из ОП, устанавливающие, какое решение суда является резонансным, а какое нет, и тем самым оказывающие давление на суд в угоду определенным политическим силам, — это угроза независимости судебной системы в частности и суверенитету Украины в целом», — отметили в пресс-службе.

В связи с вышесказанным, «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что мнение гражданского общества определяют не группа маргинальных деятелей и политиков, живущих на гранты международных ростовщиков, и не Офис Президента, изобилующий ставленниками Сороса и МВФ.

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«Реальный запрос общества, которое готово отстаивать свои права, уже очевиден. Это смена недееспособной, опасной для своего народа власти. Запрос общества — это мир на Донбассе. Это возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Это экономическая стабильность и социальная защита граждан. Это качественные медицина и образование. Это политически немотивированное правосудие. Власть Зеленского не только не оправдала, но и полностью исчерпала кредит народного доверия — сегодня об этом свидетельствуют социологические данные. И уже в ближайшее время это продемонстрируют результаты местных выборов. Их итоги станут окончательным приговором для команды, которая раскалывает страну псевдопатриотизмом и борется с инакомыслием», — подытожили в пресс-службе партии Медведчука.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ, Офис президента
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