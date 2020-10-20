Лукашенко после студенческих протестов сменил ректоров трех университетов

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых ректоров в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ) и Брестском государственном техническом университете (БрГТУ). Об этом сообщил близкий к главе государства Telegram-канал «Пул первого».

«В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок», — говорится в сообщении.

Студенты этих вузов ранее участвовали в акциях протеста против Лукашенко.

С сентября в Беларуси проходят студенческие акции протеста. Учащиеся различных вузов — в том числе МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ — выходят на улицы с бело-красно-белыми влагами и требуют отставки Лукашенко. На митингах молодых людей задерживают силовики. На последней акции 17 октября в Минске задержали около десяти студентов МГЛУ.