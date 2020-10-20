Большинство украинцев связывают коррупцию в Украине с Петром Порошенко и его политсилой

Большинство украинцев (52,9%) ассоциирует с коррупцией в Украине бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 17-19 октября.

Отмечается, что 35,2% украинцев связывают с коррупцией Юлию Тимошенко, 29,5% — Виктора Медведчука, 24% — Юрия Бойко.

10,4% респондентов считают, что больше всего замешан в коррупционных скандалах Владимир Зеленский.

68% респондентов не могут назвать ни одного политика из перечня, который, по их мнению, имеет «безупречную репутацию».

Вместе с тем, с коррупцией больше всего респондентов ассоциируют партии «ЕС» (49%), «Батькивщину» (32%) и «ОПЗЖ» (31%). По 14% назвали «Оппозиционный блок» и «Слугу народа».

С евроинтеграцией всего ассоциируются «ЕС» (53.5%). Далее следуют «Слуга народа» (21,5%), «Батькивщина» (21%), «Голос» (11%).

71% респондентов не смогли назвать хотя бы одну партию, которая, по их мнению, ассоциируется с «безупречной репутацией». Относительно всего респондентов называли «слуги народа» (6%), «Силу и честь» (5%), «ЕС» (5%), «ОПЗЖ» (4,5%).