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Медведчук считает, что санкции Киева против Москвы не причинили вреда РФ, но нанесли серьезный урон экономике Украины

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Медведчук считает, что санкции Киева против Москвы не причинили вреда РФ, но нанесли серьезный урон экономике Украины

Ни нынешняя власть, ни, тем более, предыдущая, не сделали ничего для того, чтобы улучшить ситуацию в экономике страны, создать рабочие места и возобновить работу ряда предприятий, которые подпали под санкции России, введенные в ответ на санкции Украины и ЕС. Об этом в ходе своего визита в Рубежное Луганской области заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает 112.

Он заявил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» на протяжении последних лет делает все возможное для того, чтобы экономика страны возрождалась.

«Власть предыдущая Порошенко, да и настоящая, к сожалению, никакой лепты в вопросах изменения ситуации в экономике не внесли. И наша партия на протяжении последних лет занимается вопросом того, чтобы поменять эту ситуацию, чтобы на примере того, как можно работать и как работали в том числе и ваш завод до того, как были введены санкции, до того, как когда-то представительство власти Порошенко подписали договор о свободной зоне торговли, как были введены санкции против России, а Украина, к огромному сожалению, по непониманию и явно не в интересах нашего государства ввела санкции и присоединилась к санкциям ЕС в отношении России. В ответ Россия предприняла санкции по отношению к нашим предприятиям. Что это дало вы хорошо знаете на своем личном примере, на примере работы вашего предприятия. В целом по стране мы получили негатив в экономике, причем, он очень серьезный, этот негатив, исчисляется миллиардами долларов. Потому что, если говорить о том, что увеличился экспорт в ЕС и страны ЕС — этого не приходится. Это если и имеет место, то единицы, но мы в 20 раз больше фактически потеряли», — подчеркнул политик.

Виктор Медведчук констатировал, что в результате введения санкций против России Украина потеряла свой экспортный потенциал.

«Практически потеряли тот экспортный потенциал, который был направлен и реализовывался в России, таких предприятий, которые являются градообразующими, Рубежанский картонно-тарный комбинат, и многие другие. И многие предприятия Луганского региона, Луганской области пострадали от этого, как, собственно говоря, и предприятия по всей стране. И поэтому мы в прошлом году поднимали вопрос о снятии санкций. Естественно, находясь в оппозиции, мы можем говорить только об одностороннем снятии санкций, а этого недостаточно. И когда к нам обратилась и ассоциация машиностроителей, и отдельные предприятия, в том числе ваше предприятие обращалось в нашу партию для того, чтобы мы смогли попытаться в одностороннем порядке убедить РФ снять санкции», — добавил Виктор Медведчук.

Он напомнил, что, после его поездки в Россию и встреч с президентом Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным, с ряда украинских предприятий санкции были сняты.

«Мы провели эту работу, и вы знаете, что первый этап, трех предприятий, двух в Винницкой области и одного в Луганской, которым стало ваше предприятие, такие санкции сняли. Буквально на днях я разговаривал уже после объявления о том, что ваше предприятие попало под снятие, с председателем правительства РФ Мишустиным, он сказал, что мы оперативно это сделаем и удовлетворим все те просьбы, которые были изложены и на моей встрече с президентом РФ, и с правительством. Более того, мы эту работу продолжаем. Завтра в торгово-промышленной палате в России наша делегация партийная будет обсуждать план дальнейшего снятия санкций с многих предприятий. Потому что падение машиностроения, падение сегодня в целом экономики — оно говорит о том, что если политика власти будет продолжаться в этом же русле, если все будет делаться таким образом, что будут оставаться санкции, которые не причинили вреда России, как это было предусмотрено, но причинили серьезный урон экономике Украины, то, к сожалению, ситуация в экономической стороне и в экономической части в Украине будет продолжаться. Поэтому я вам хочу сказать, что мы будем продолжать эту работу. Мы активно это делаем, у нас есть для этого возможности», — отметил политик.

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Виктор Медведчук подчеркнул, что, несмотря на упреки, которые идут со стороны власти, несмотря на то противодействие, которое она оказывает, главная задача «Оппозиционной платформы — За жизнь» — действовать в интересах людей.

«Наша задача сделать так, чтобы у людей была работа, была заработная плата, а значит были отчисления в бюджет, были отчисления в пенсионные фонды, и изменением радикальным экономического курса мы сможем добиться этого путем переговоров. А то, что санкции в будущем будут сняты со всех предприятий — мы в это верим. Мы будем работать и бороться для того, чтобы это произошло», — резюмировал политик.

санкции, Виктор Медведчук, отношения с Россией
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