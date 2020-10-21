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Украина поставила новый коронавирусный антирекорд

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Украина поставила новый коронавирусный антирекорд

В Украине по состоянию на утро среды, 21 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 6 719 новых случаев, а также рекордное количество умерших — 141; выздоровели 2 686 человек, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 20 октября, было 5 469 новых случаев заболевания, при этом выздоровели за сутки 3 044, а умерли 113 ранее заболевших — два последних показателя были максимальными с начала пандемии. 19 октября сообщалось о 4 766 заболевших за сутки, 18 октября — о 5 231, а 17 октября был зафиксирован рекордный показатель — 6 410 случаев заболевания COVID-19 за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 315 826 человек, умерли от COVID-19 5 927 человек, выздоровели — 132 219.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 177 680 человек, что на 3 892 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580) областях, в Киеве (559), Хмельницкой (322), Днепропетровской (312), Львовской (310) областях.

Умерших за сутки больше всего в Киеве (23) и Полтавской (21) области.

Кроме того, за минувшие сутки было зарегистрировано рекордное количество подозрений на COVID-19 — 7 216.

коронавирус
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 2 минуты назад

UA . ОБІЦЯНКАМИ ЧАУШЕСКУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДКУПОВУЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СВОЇХ ЖЕРТВ КОРОНАВІРУСОМ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ СТАЄ ВІЧНИМ ПРЕЗИДЕНТОМ І ВЛАСНИКОМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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