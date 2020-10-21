В больницах с COVID сейчас лежат почти 23 тысячи украинцев

В Украине больными COVID-19 или с подозрением на коронавирусную болезнь занято 22 977 коек в больницах, отведенных для инфекционных больных на время эпидемии.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
«Были госпитализированы за минувшие сутки 1009 человек. На сегодняшнее утро на койках (в больницах) находится 22 977 человек. Это люди, которым уже подтвержден COVID-19 или с подозрением они находятся в больницах, исходя из своего состояния, из тяжести болезни», — рассказал он.
Ранее Степанов заявлял, что в Украине готовы для больных с коронавирусом порядка 36 тысяч коек, верхний предел возможностей — 52 тысяч коек.
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