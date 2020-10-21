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Партия Медведчука: В компетенцию Президента Украины не входят объявление и организация проведения «опросов» украинцев

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Партия Медведчука: В компетенцию Президента Украины не входят объявление и организация проведения «опросов» украинцев

Предложенная Президентом Украины Владимиром Зеленским «форма демократии» в виде «общенационального опроса» не предусмотрена ни Конституцией, ни законами Украины. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В политсиле напомнили, что официальное интернет-представительство Президента Украины, прикрываясь тезисом о том, что содержание политики в государстве должен определять народ, анонсировало новую инициативу Президента Зеленского — «общенациональный опрос», преподнося его как форму якобы непосредственной демократии. Реализовать эту инициативу планируется 25 октября 2020 года, в день проведения местных выборов.

В этой связи партия Медведчука заявляет, что предложенная Президентом Зеленским «форма демократии» не предусмотрена ни Конституцией, ни законами Украины. Это означает, что украинское законодательство не содержит ни механизмов финансирования такого «опроса», ни возможностей для использования его результатов. Следовательно, указали в ОПЗЖ, никаких юридических последствий подобного «общенационального опроса», далекого от реальной демократии, не может быть в принципе.

«Пытаясь оправдать бездумную и заведомо провальную инициативу своего лидера, некоторые политики из „Слуги народа“ поспешили заявить, что опрос избирателей параллельно с экзитполом будет проводить некая общественная организация, а профинансируют это сомнительное мероприятие меценаты „украинского происхождения“. ОПЗЖ заявляет, что намерение власти провести так называемый общенациональный опрос в день выборов является грубым нарушением избирательного законодательства, которое не допускает совмещения процедуры выборов с иными процедурами, непосредственно не связанными с выборами. А любое противоправное вмешательство кого бы то ни было в избирательный процесс прямо запрещено статьями 12, 21 Избирательного кодекса Украины», — говорится в заявлении политсилы.

Само же осуществление под эгидой главы государства мероприятия, не предусмотренного украинским законодательством, да еще и за деньги неизвестных «меценатов» и с привлечением в качестве «волонтеров» сомнительных организаций, свидетельствует о преступном нарушении не только избирательного, но и антикоррупционного законодательства как самим Владимиром Зеленским, так и организаторами этого псевдоопроса, отметили в ОПЗЖ

В партии напомнили гаранту соблюдения Конституции Владимиру Зеленскому, что полномочия Президента Украины четко определены в Конституции Украины, их перечень является исчерпывающим и, как неоднократно разъяснял Конституционный Суд Украины в своих решениях, расширенному толкованию не подлежит.

«Предусмотренные же пунктом 31статьи 106 Конституции Украины „иные полномочия“, которые может осуществлять Президент, также должны быть определены исключительно Основным Законом. Иными словами, Президент может делать лишь то, что ему прямо разрешено Конституцией Украины, и ничего сверх того. Кроме того, Закон Украины „Об источниках финансирования органов государственной власти“ устанавливает, что Президент осуществляет свою деятельность исключительно за счет бюджетного финансирования, а значит, никакие приватные „меценаты“ и „общественные организации“ не вправе оплачивать какие-либо президентские инициативы», — указали в партии Медведчука.

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Кроме того, в соответствии с Конституцией Украины в компетенцию Зеленского не входят объявление и организация проведения «опросов» украинских граждан по каким бы то ни было вопросам государственной жизни, а привлечение для реализации псевдослужебных инициатив руководителя украинского государства стороннего приватного капитала свидетельствует о противоправном коррупционном влиянии третьих лиц на украинскую политику и лично Президента Украины, подчеркнули в ОПЗЖ.

«„Оппозиционная платформа — За жизнь“ предупреждает, что, если инициатива Президента Украины о проведении незаконного „общенационального опроса“ будет реализована 25 октября 2020 года, мы обратимся в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к организации, проведению и финансированию этого незаконного так называемого общенационального опроса», — подытожили в партии Медведчука.

Виктор Медведчук, опрос, Владимир Зеленский, ОПЗЖ
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