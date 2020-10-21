Страны НАТО увеличили расходы на оборону

Европейские члены НАТО и Канада в 2020 году увеличили расходы на оборону на 4,3%, сообщил на пресс-конференции перед началом встречи глав минобороны НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

«Это увеличение составило 4,3%. Это уже шестой год увеличения расходов европейскими союзниками и Канадой, мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», — сказал Столтенберг, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, союзники продолжат усиливать инвестирование в «силы и средства, а также в участие в операциях».