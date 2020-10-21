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Медведчук: У Зеленского нет политической воли для прекращения конфликта на Донбассе

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Медведчук: У Зеленского нет политической воли для прекращения конфликта на Донбассе

У действующей власти отсутствует политическая воля для установления мира на Донбассе. Официальный Киев до сих пор не видит реального пути решения конфликта, и фактически ничего не делает для того, чтобы урегулировать ситуацию. Об этом заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время рабочей поездки в Луганскую область.

«Я могу доказать, кому угодно, что политической воли на мир у Зеленского нет. У его команды тоже нет, – отметил политик, выступая в г. Северодонецк. – Они не знают, как его достичь, потому что с одной стороны боятся национал-радикалов, с другой стороны – хотят угодить Западу, который сегодня осуществляет внешнее управление нашей страной. А мы попали в тиски внешнего управления, исполнения западных "хотелок"».

Он напомнил, что Президент Зеленский в вопросах Донбасса сохраняет риторику своего предшественника, у которого также дальше обещаний мира дело не шло.

«Все обещания предыдущей власти, господина Порошенко, плавно, безболезненно для Президента и безрезультатно для украинского народа перетекли от одного к другому. Седьмой год развиваются события, которое делят Луганскую область на контролируемую и неконтролируемую территории. Страдает экономика региона, страдают люди, страдает инфраструктура», – констатировал Медведчук.

По словам политика, власть для мира «ничего не делает», хотя эта тема была ведущей среди предвыборных обещаний Президента Зеленского.

«88-89% были за Зеленского и в Луганской, и в Донецкой, и, кстати, в Одесской, Николаевской, Запорожской областях. В областях, которые ближе всего к очагу напряженной ситуации», – напомнил нардеп результаты голосований на президентских выборах.

«Люди, которые видели, что Порошенко ничего не делает, отдали голоса за Зеленского в надежде, что он принесет мир. Он с этим, фактически и победил,… главным был мир. Многие считают, что он что-то обещал. Но если разобраться, то не совсем он, а Голобородько. Люди как-то объединили эти две роли в одну. Но в жизни все не так», – подчеркнул парламентарий.

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В то же время, по словам политика, «Оппозиционная платформа – За жизнь» разработала мирный план, в котором предусмотрен реальный механизм мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

«Наша партия сделала больше всего для того, чтобы мир был. Мы презентовали мирный план на съезде, и он является частью программы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Это план мира, основанный на Минских соглашениях, которые утверждены резолюцией Совета безопасности ООН и являются безальтернативными для всего мира» – резюмировал Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, Донбасс, Владимир Зеленский
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