Виктор Медведчук: Мы будем продолжать борьбу за мир на Донбассе

Основой мирного плана партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» являются пункты Минских соглашений. Его реализация реальна и просто необходима, поскольку действительно позволит достичь мира на Донбассе. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук во время рабочей поездки в Луганскую область.

«У нашей партии есть принципиальная позиция: реализовать Минские соглашения согласно плану, который стал планом нашей партии. Это реально, и это возможно, — отметил политик. — Мы знаем оценку людей по поводу наших мирных инициатив. Я проводил переговоры и с представителями Донецка, и с представителями Луганска, и с представителями Российской Федерации, где соглашаются на наш план».

По словам Медведчука, ОПЗЖ сегодня остается единственной политической силой, предлагающей действенный механизм урегулирования конфликта на Донбассе. Такого же мнения, как подтверждают соцопросы, придерживаются и рядовые граждане.

«Последние восемь-девять месяцев в ходе социологических исследований задается вопрос: какая из фракций в парламенте предлагает самые реальные и самые эффективные способы установления мира в Украине? И в течение всего этого периода наша партия на первом месте, — подчеркнул парламентарий. — Это не просто заслуга партии. Это доверие, которое люди таким образом демонстрируют по отношению к нашей партии».

Медведчук уверен: пока у власти Президент Зеленский и его команда, мира в Украине не будет. Однако «Оппозиционная платформа — За жизнь» делает и продолжит делать все возможное для урегулирования ситуации на Востоке Украины, для полной реализации Минских соглашений.

«Те, кто голосовал за Зеленского и его партию, ошиблись в очередной раз — пока они у власти, мира, к сожалению, в Украине не будет. Сегодня это очевидный факт, который понимают не только в Украине. Эту плачевную аксиому понимают и Германия, и Франция, и многие другие, кто пытался нам помочь и уже запутался в том, что происходит в Украине. Но мы, партия „Оппозиционная платформа — За жизнь“, будем продолжать нашу борьбу за мир в Украине. И у нас есть для этого механизмы», — подытожил Виктор Медведчук.