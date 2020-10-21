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Расширенные санкции против «Северного потока – 2» затронут более 120 компаний Европы

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Расширенные санкции против «Северного потока – 2» затронут более 120 компаний Европы

Расширенные санкции в отношении проекта «Северный поток — 2», о которых недавно сообщил Минфин США, затронут деятельность более 120 компаний из 12 стран Европы. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе компании — оператора проекта.

«Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта „Северный поток — 2“, оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — говорится в комментарии Nord Stream 2 AG.

В то же время оператор не стал комментировать потенциальные последствия новых санкций для компаний, участвующих в проекте. Вместе с тем в Nord Stream 2 AG выразили надежу на «скорейший ввод газопровода в эксплуатацию», так как это соответствует интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, «содействует выполнению ей обязательств по сохранению климата и способствует экономическому процветанию европейских потребителей».

Напомним, на этой неделе Госдепартамент США опубликовал пояснение, в котором говорится, что санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток — 2» могут затронуть компании, предоставляющие услуги или финансирование для судов, участвующих в проекте.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ «уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы» и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство включит «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Документ был принят в США в 2017 г., он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

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Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии — в обход транзитных государств. К настоящему времени «Северный поток — 2» построен на 94%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 г. из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Северный поток-2
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Среда, 21 октября 2020
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