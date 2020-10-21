Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 5 апреля 1994 года «О положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных силах Украины».

Соответствующий указ он подписал 21 октября, сообщается на сайте главы государства.

Утвержденное в 1994 году положение устанавливало порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон, и определяло порядок деятельности дисциплинарного батальона.

Согласно документу, основанием для содержания в дисциплинарном батальоне являлся приговор военного суда, вступивший в законную силу.