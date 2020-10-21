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ОПЗЖ поддерживает Фельдмана на пост мэра Харькова и заявляет о нарушениях в городе

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ОПЗЖ поддерживает Фельдмана на пост мэра Харькова и заявляет о нарушениях в городе

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель политсилы Вадим Рабинович посетили Харьков с рабочей поездкой и встретились с местным активом партии. Лидеры политсилы заявили о поддержке Александра Фельдмана на пост мэра Харькова и подняли тему нарушений, которые произошли и могут произойти на грядущих выборах.

Об этом сообщает сайт телеканала 112.

«Люди должны понимать, что готовится: готовится и массовая фальсификация, и подделка — это все предмет будущих уголовных расследований. Но потом будет уже поздно. Нужно сделать все возможное до выборов для того, чтобы не просто зафиксировать нарушения, а были возбуждены уголовные дела», — отметил Виктор Медведчук.

На партийной встрече подняли вопрос о беспрецедентной ситуации в Харькове, когда нынешний мэр Геннадий Кернес, который претендует и на следующую каденцию, исчез с публичного поля из-за болезни. Достоверно о состоянии политика неизвестно, тем временем под флагами его партии происходят странные изменения.

«Есть люди, которые стоят в тени, которые находятся за сценой, за шторой, которая не поднимается, и пытаются повлиять на распределение мест в Харьковском совете, а затем они будут управлять городом при любом мере», — предупредил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В свою очередь народный депутат Украины Александр Фельдман отметил, что ситуация в городе очень сложная. Пока Геннадий Кернес лечится в Германии и не выходит на связь с харьковчанами в городе грубо нарушают нормы предвыборной кампании

«Заведены люди вообще со стороны, всех лиц, которых лоббировал Кернес, убрали. Сегодня половина списка уже от „Слуг народа“. Его людей в списке практически не осталось, и они находятся в самых непроходимых частях», — отмечает Фельдман.

Сопредседатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович также рассказал о том, что новые хозяева города не дают политсиле нормально вести предвыборную кампанию.

«Я не знаю тех, кто от имени Кернеса сейчас управляет городом. Я знаю только одно — что если бы был Кернес, не было бы такого, что ОПЗЖ в Харькове, в городе, который уважает нашу партию, не дали бы повесить ни плаката. Этого Кернес не мог сделать. Это сделали те, кто под его именем собирается прятаться и управлять Харьковом», — считает политик.

Местные выборы — сверхважные для страны. Виктор Медведчук уверен: их результаты играют важную роль в создании новых условий на местах, конечно же, повлияет на политическую атмосферу на общегосударственном уровне.

«Большинство граждан Украины хотят, все-таки не новые лица, а новых профессионалов. Так вот, господин Фельдман, которого хорошо знают в Харькове, хорошо знают в Киеве, это тот профессионал, который может справиться с таким высоким задачей, если ему будет оказано доверие харьковчанами для того, чтобы управлять миллионным городом», — отметил политик.

«Это важная задача, как и представительство нашей партии в горсовете, представительство в Харьковском областном совете, и на местах во всех районах Харьковской области. Это главная задача, и нам есть с чем идти к людям, и мы это делаем по ряду тех вопросов, которые являются не просто жизненно важными, а жизненно трепещущими проблемами. Этот вопрос мира и мирного урегулирования, вопросы экономического порядка, вопросы изменения экономической политики, и у нас есть реальные предложения и те люди, которые могут это реализовать. Это вопросы, связанные с жилищно-коммунальными тарифами. То есть, это набор тех действий, где мы можем достичь успеха, и где мы не раз демонстрировали способность сделать так, чтобы жизнь стала лучше. Чтобы наша страна, после Порошенко из бедной превратилась в нищую, вернулась и стала успешной страной. Мы готовы сегодня строить успешную страну, как на местном уровне, так и на центральном уровне государственного управления», — заявил Виктор Медведчук.

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Политик отметил: несмотря на грязную кампанию и возможные фальсификации на голосовании, эти выборы покажут истинное отношение украинцев к действующему режиму и их результат скорее станет для центральной власти приговором, чем возможностью усилить свое влияние на местах.

Харьков, Виктор Медведчук, местные выборы, ОПЗЖ
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