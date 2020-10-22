Во Франции рекордное количество заражений COVID-19 за сутки, в Риме вводят комендантский час

Во Франции за последние сутки зарегистрировали более 26 тыс. новых случаев заражения, сообщает газета «Фигаро».
Кроме того, за сутки скончались 166 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус.
Таким образом, с начала пандемии во Франции выявили 957,4 тыс. зараженных COVID-19, скончались из них 34 тыс. человек. За последние дни госпитализировали более девяти тысяч человек, из них 1 584 находятся в реанимации.
Процент положительных результатов тестов на коронавирус во Франции продолжает расти. В регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны действует комендантский час, за первое нарушение которого грозит штраф в 135 евро, а за повторное нарушение — до 3,7 тысяч евро.
Власти итальянского столичного региона Лацио также намерены с пятницы ввести комендантский час, который призван предотвратить распространение коронавируса, сообщает газета «Репубблика».
Выходить на улицу жителям Лацио будет запрещено с полуночи до 5:00 по местному времени. Постановление вступит в силу 23 октября и будет действовать в течение 30 дней.
Также власти Лацио планируют принять новые ограничения в отношении школ и университетов. В частности, школьники старших классов частично перейдут на дистанционное обучение, а в университетах 75% занятий переносятся в онлайн-режим.
В Италии наблюдается резкий рост случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки вирус был подтвержден более чем у 15 тыс. жителей страны. Всего в этой стране с начала пандемии зарегистрировали 499,6 тыс. заражений, скончались среди них более 36,8 тыс. человек. 257,3 тыс. пациентов полностью вылечились.
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