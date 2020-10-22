Маск назвал последний квартал лучшим в истории Tesla

Акции Tesla выросли на 3,3% после окончания биржевых торгов 21 октября на NASDAQ. Инвесторы позитивно отреагировали на отчетность производителя электрокаров за третий квартал 2020 года. Компания сообщила о росте выручки на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — она составила $8,77 млрд. Аналитики ожидали роста до $8,3 млрд.
Tesla сумела получить прибыль по итогам пятого квартала подряд — она достигла $331 млн, что на 131% больше в сравнении с тем же кварталом 2019 года.
Во втором квартале 2020 года прибыль Tesla составила $104 млн, а за предыдущие три квартала — $143 млн, $105 млн и $16 млн соответственно.
Период с июля по сентябрь был «лучшим кварталом в истории» Tesla, сказал генеральный директор Илон Маск на телефонной конференции. Tesla также накопила денежную подушку в $14,5 млрд по сравнению с $5,3 млрд годом ранее. При этом компания нарастила расходы на 35%, что в основном связано с затратами на строительство заводов.
Компания подтвердила свои планы на текущий год — поставить клиентам не менее 500 тыс. автомобилей. Это на 36% больше, чем в прошлом году. Tesla обнародовала такой прогноз в январе, и в начале пандемии он казался невероятным, так как компании пришлось закрыть свой завод в США, пишет WSJ.
«Хотя достижение этой цели стало более трудным, поставка полумиллиона автомобилей в 2020 году остается нашей целью», — заявили в компании. Ее выполнение зависит от того, сможет ли компания нарастить производство на заводе в Шанхае и улучшить логистику и доставку, пояснили в Tesla.
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