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У Порошенко сами признали, что проиграли Юго-Восток Медведчуку, а кандидаты от «ЕС» не имеют шансов, – Чаплыга

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У Порошенко сами признали, что проиграли Юго-Восток Медведчуку, а кандидаты от «ЕС» не имеют шансов, – Чаплыга

Гастрольная поездка «слуг народа» на Донбасс не поможет партии власти, потому что Зеленский повторяет ошибки Порошенко.

Так политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга в Facebook прокомментировал поездку депутатов фракции «Слуга народа» на Донбасс.

«„Слуги народа“ все же поехали в предвыборную гастрольную поездку на Донбасс. Ребята, вот что вам скажу. Поздно пить „Боржоми“! Вон у Порошенко уже все осознали и не дергаются», — написал эксперт.

Чаплыга сослался на интервью депутата от «Европейской солидарности», которая призналась, что «ЕС» на Юго-Востоке зачастую вообще не выдвигает своих кандидатов, поскольку они не имеют шансов против ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Прочел интервью одной народной избранницы из штаба Порошенко, а чуть ранее из „Народного Фронта“ Яценюка — Турчинова. На вопрос, почему партия Порошенко даже не выдвигает своих кандидатов в ключевых городах Востока, депутат ответила, что нет смысла, потому что в этом регионе доминирует ОПЗЖ Виктора Медведчука», — сообщил блогер.

«Не все и не всегда соглашаются даже бороться и выдвигаться от „Европейской солидарности“, особенно на Востоке. Потому что там очень сильные позиции у ОПЗЖ и других», — процитировал эксперт депутата от «Европейской солидарности» Порошенко.

Чаплыга приходит к выводу, что партия Виктора Медведчука совершила то, что обещал, но не выполнил Зеленский — освободила Юго-Восток от Порошенко.

«Получается, партия Медведчука сделала то, что обещал Зеленский, но не выполнил — очистила значительную часть страны от саранчи Порошенко. Если мне не изменяет память, то именно для этого Зеленского и выбирали. Правда, судя по его визитам на Фанар к хитрому греку из Константинополя, наш Зеленский решил вместо очищения страны от Порошенко самому стать бОльшим Порошенко, чем сам Порошенко», — поделился своим мнением эксперт.

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В результате, прогнозирует Чаплыга, Зеленский попадет в такую же ситуацию как Порошенко, которому некого выдвинуть на Юго-Востоке, потому что кандидаты от «ЕС» не имеют шансов.

«А в итоге каденция Петра Алексеевича и всего лишь полтора года правления Зеленского привели к тому, что на Востоке Украины им даже выдвинуть некого! Да и смысла нет. Зато выдвижение от партии Медведчука на Востоке означает практически автоматическую победу», — заключил политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Михаил Чаплыга
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