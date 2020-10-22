Зеленский подтвердил, что его опрос не будет иметь юридических последствий

Результаты всеукраинского опроса, который пройдет в Украине в день местных выборов 25 октября, не будут иметь юридических последствий, подтвердил инициатор опроса, президент Украины Владимир Зеленский в интервью четырем телеканалам, которое будет показано в четверг вечером основными телеканалами.
При этом президент планирует использовать данные для своих будущих предложений депутатам.
«Меня очень интересует и мне очень важно мнение людей, потому что народовластие — это то, что я обещал в своей предвыборной программе... Если народ говорит, что он поддерживает эту идею — но это же просто опрос, вы должны понять, здесь нет никакого юридического фундамента — я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции», — сказал Зеленский.
Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
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