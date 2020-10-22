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Виктор Медведчук: Украина стала площадкой для сведения счетов Запада с РФ

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Виктор Медведчук: Украина стала площадкой для сведения счетов Запада с РФ

Киевская власть пребывает под внешним управлением Запада, который не заинтересован в развитии Украины как сильного, независимого государства и рассматривает нашу страну лишь в качестве инструмента для ослабления России. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в ходе брифинга после торжественных мероприятий в Кривом Роге по случаю 76-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков.

«Власть находится в формате внешнего управления со стороны США, западных кредиторов и международных финансовых корпораций. А им не нужна сильная Украина. Им нужна площадка для сведения счетов с Россией. Им нужна слабая Россия. А какой будет Украина, им просто наплевать», — заявил политик.

Именно этим, по его мнению, объясняется нежелание официального Киева поддержать инициативы и наработки «Оппозиционной платформы — За жизнь» в части реанимации украинской экономики путем отказа от антироссийских санкций и возврата отечественных товаров на рынки РФ и стран СНГ. По словам Медведчука, ЗСТ с ЕС не оправдала себя. А антироссийские санкции Евросоюза, к которым присоединилась Украина, и ответные меры России фактически погубили отечественную экономику. Однако у промышленного сектора еще есть шанс на восстановление, если деструктивная тактика украинской власти будет пересмотрена в ближайшее время.

«Мы приобрели рынки в ЕС в 10 раз меньше, чем те, что потеряли в России и странах СНГ, — констатировал Медведчук. — Может, надо остановиться, закончить эксперименты над украинским народом и понять, что договор о зоне свободной торговли с Европой уже разрушил экономику? Может, надо вернуться к экспорту на территорию тех стран, где наша продукция является конкурентоспособной? Или мы и дальше будем подопытными кроликами — сначала у Порошенко, а сегодня у Зеленского?» — заявил Виктор Медведчук.

По мнению политика, пока Россия не завершила импортозамещение в отношении продукции украинского происхождения, необходим процесс обоюдной отмены санкций. Это позволит отечественным промышленным производителям восстановить утраченные позиции и создать новые рабочие места для украинцев.

«150 000 рабочих мест — это только на тех 15 предприятиях Ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины „Укрмашстрой“, об отмене санкций в отношении которых я передал предложения председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, — уточнил Медведчук. — А на российский рынок поставляли продукцию тысячи предприятий Украины. И отмена санкций может привести к взрывному подъему экономики нашей страны».

Политик также напомнил, что власть оставила без внимания возможность на 25% снизить стоимость газа для украинских граждан. Хотя представителям ОПЗЖ удалось достигнуть договоренности об этом с российской стороной еще в прошлом году.

«Еще в прошлом году шла речь о возможности снижения цены (газа — Ред.) на 25%. Прежняя или нынешняя власть как-то отреагировала? Никак, — констатировал Медведчук. — А зачем? У нас, согласно требованиям МВФ и Фонда Сороса, рыночные цены на газ, тепло и горячее водоснабжение с 1 октября».

По словам политика, сегодня при средней таможенной стоимости газа $105 за тысячу кубометров его цена для населения уже составляет 7 600 грн за тысячу кубометров. А при повышении мировых цен до $130–140 за тысячу кубометров, как это уже прогнозируется, голубое топливо для украинцев еще существеннее вырастет в цене.

«При этом правительство заявляет, что тарифообразование надо отнести к полномочиям местных советов. Как? Вы монополизировали поставки газа, вы формируете цену через преступную формулу „Дюссельдорф+“, а местные советы будете заставлять снижать тарифы, потому что от них будет этого требовать население?» — возмутился Виктор Медведчук.

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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» напомнил: Украина уже находится на последнем месте в Европе и 122-м в мире по уровню ВВП на душу населения. В Украине самые низкие в Европе показатели минимальной заработной платы, минимальной пенсии, а также уровень благосостояния и покупательной способности граждан.

«А где мы первые? По уровню преступности и по уровню коррупции, — констатировал Медведчук. — Вот с чем надо бороться и чего не должно существовать в нашей стране».

Виктор Медведчук, отношения с Россией
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