Медведчук имеет влияние в Украине при всех президентах, – Муждабаев

Единственным политиком в Украине, который на протяжении многих лет обладает значительным влиянием в государстве, является председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом пишет Replyua.net, ссылаясь на мнение журналиста Айдера Муждабаева.

Отмечается, что два последних президента Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский оказались настолько слабыми политическими фигурами, что по многим направлениям внутренней и внешней политики их непосредственные функции выполняет именно Виктор Медведчук.

«Иногда возникает впечатление, будто сейчас президентом Украины является вовсе не Владимир Зеленский, и Петр Порошенко никогда не был главой государства. И тогда, и сейчас страной тихо руководит Виктор Медведчук... В стране меняются президенты, составы парламента. Не меняется только Медведчук», — цитирует Муждабаева Replyua.net.

Напомним, что Виктор Медведчук договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об отмене санкций для ряда украинских промышленных предприятий.

«Понятно, что отношения между Украиной и Россией носят сложный характер в последние годы. И в первую очередь экономические, торговые отношения. Это связано в том числе и с санкционным режимом, который был введен властями Украины, господином Порошенко», — сказал во время переговоров в Москве Виктор Медведчук.

Также Виктор Медведчук потребовал от правительства Шмыгаля немедленно уйти в отставку и ответить перед законом за попытку обворовать украинских пенсионеров.

«Согласно плану МВФ повышать пенсии украинским пенсионерам нельзя, а вот платить космические зарплаты и премии иностранцам ‒ членам наблюдательных советов украинских госпредприятий — можно. Такие действия являются не чем иным, как преступлением власти против собственного народа. ОПЗЖ требует немедленно привлечь к ответственности профнепригодного премьера Шмыгаля и отправить в отставку правительство, допускающее возможность оставить миллионы украинцев без пенсии, то есть обречь их на голодную старость и нищенское существование», — заявил Виктор Медведчук.