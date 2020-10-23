Загрузка коек COVID-19 превышает по Украине 60%

Загрузка коек пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на коронавирусную болезнь по состоянию на 22 октября составляет 61,9%, за последние пять дней показатель колебался от 61% до 68,4%, следует из обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в пятницу данных.

В целом для пациентов с COVID-19 в медучреждениях выделено 37,268 тыс. коек.

По данным ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены во всех регионах кроме Херсонской области, где показатель составляет 47,2%.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. во всех областях. Наибольший уровень инцидентности в Сумкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 209,7 на 100 тыс. населения.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.