В ВОЗ предупредили, что следующие несколько месяцев пандемии будут очень трудными

Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии», — сказал он. «Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — предупредил глава ВОЗ.

Напомним, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней возросло сразу на 2,8 млн, это максимальный показатель с начала пандемии. ВОЗ на этой неделе заявила и о самом большом суточном приросте — за один день на планете выявили более 423 тыс. инфицированных.