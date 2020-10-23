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Политики, не имеющие никаких реальных успехов, поднимают «дело Медведчука» и это продолжается уже 40 лет, - сын Стуса

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Политики, не имеющие никаких реальных успехов, поднимают «дело Медведчука» и это продолжается уже 40 лет, - сын Стуса

Генеральный директор Национального музея Шевченко, сын писателя Василия Стуса Дмитрий Стус заявил, что перед местными выборами на имени его отца спекулируют некоторые политические силы, не имеющие реальных политических достижений. Об этом он заявил в интервью сайту 1 news.

Комментируя суд по делу о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе, Дмитрий Стус отметил, что некоторые политики пытаются пропиариться в этом деле на имени его отца.

«Как только приближаются выборы, сразу политики, не имеющие никаких реальных успехов, но которые очень хотят носить жупел „патриота“ поднимают „дело Медведчука“. Это продолжается уже много лет и происходит по типовому советскому сценарию. Назначают виновного, и толпа поддерживает обвинения», — отметил Дмитрий Стус.

Также, по его словам, перед местными выборами на имени его отца спекулируют некоторые политические силы и это достаточно закономерно.

«Через несколько дней — выборы, перед которыми на имени отца спекулируют политические силы. Так что все ожидаемо и закономерно. Согласно «Летописи Самовидца» — пока гетманы воюют друг с другом, их побеждают иностранцы. В самом деле — никто не приносил столько вреда как свои. Именно об этом шла речь в стихотворении Василия Стуса «За літописом Самовидця», — подчеркнул он.

«Ситуация тянется уже 40 лет, обросла бородой, хвостами, и, с моей точки зрения, очень дурно пахнет. Но перед каждыми выборами все это повторяется. Вместо того, чтобы говорить о перспективах, говорить о программах, вести политический диалог между различными частями нашего политикума и частями, соответственно, общества и между общественными силами, которые его представляют, политики, ничего не достигшие за прошедшие каденции, начинают вытаскивать на свет дело Стуса и полемизировать, в том числе, с Медведчуком (нардепом Виктором Медведчуком, — Ред.), не на языке современного развития, а языком того, что произошло в далекую советскую эпоху, в 1980 году», — подытожил Дмитрий Стус.

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Напомним, что Дарницкий суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе из-за содержащейся там ложной информации о Викторе Медведчуке.

Виктор Медведчук, Василий Стус, Дмитрий Стус
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