У Медведчука назвали фейком информацию о связи задержанных титушек с политиком

СМИ, которые распространяют фейк о связи задержанных СБУ титушек с Виктром Медведчуком – понесут ответственность. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ОПЗЖ.

«23 октября 2020 года ряд СМИ, таких как Интерфакс-Украина, Украинская правда, РБК-Украина безосновательно и руководствуясь примитивным политическим заказом распространили лживую информацию о том, что СБУ задержало участников организации (активистов) причастных к рейдерским захватам и протестным акциям, которые якобы имеют отношение к председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» народному депутату Украины Виктору Медведчуку».

В партии подчеркивают, что подобные заявления являются циничной ложью и направлены на нанесение ущерба чести, достоинству и деловой репутации Виктора Медведчука, а также являются местью за его принципиальную позицию, касающуюся борьбы с внешним управлением Украиной, установления мира на Востоке Украины, восстановление торгово-экономических отношений с Россиской Федерацией, борьбой с дискриминацией русского языка.

«Распространение данной лживой информации перед предстоящими выборами, назначенными на 25.10.2020, является частью грязной программы предвыборной борьбы, направленной на недопущение победы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на местных выборах», - считают там.

«Указанные выше средства массовой информации, а также те СМИ, которые распространят данную грязную фальшивку - будут нести ответственность в соответствии с украинским законодательством», - пообещали в партии.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что в Киевской области были задержаны участники общественной организации, которую финансировали народные депутаты «одной из политсил». Они участвовали в рейдерских захватах, протестных акциях и были причастны к обороту наркотиков.