Власти США готовят антимонопольный иск к Facebook

Представители антимонопольных служб США в ближайшие недели могут подать иск против технологической корпорации Facebook за нарушение правил рыночной конкуренции. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

По его сведениям, решение о подаче иска также поддерживает Федеральная торговая комиссия (ФТК) США, которая более года проверяла информацию о злоупотреблении компанией своим положением на рынке. При этом окончательное решение о предъявлении Facebook иска может быть принято лишь путем голосования пяти членов комиссии, из которых трое являются республиканцами, а двое — демократами. Как отметил источник Bloomberg, группа из пяти членов ФТК провела заседание в четверг для обсуждения иска к Facebook.

15 сентября газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на собственные источники, что ФТК готовит иск в отношении Facebook по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. По данным источников, сотрудники комиссии сочли имеющуюся у них информацию достаточно веской, чтобы взять показания у главы компании Марка Цукерберга. Наибольший интерес вызвали сделки по приобретению других фирм, стартапов и платформ, а также нюансы соглашений с рекламодателями.

6 октября подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам проводимого в течение 16 месяцев расследования, в котором пришел к выводу о том, что компании Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику на рынке, подрывая тем самым конкуренцию. По мнению законодателей, Конгресс должен внести изменения в антимонопольное законодательство, чтобы исправить ситуацию с интернет-гигантами.

20 октября Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало гражданский иск против корпорации Google, поскольку та, по версии властей, наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 американских штатов. Их генеральные прокуроры являются представителями правящей Республиканской партии.