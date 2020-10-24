Полицейские составили 54 протокола за нарушения «дня тишины»

Полицейские уже составили 54 протокола об административных правонарушениях во время «дня тишины».

Об этом сообщает Нацполиция в Фейсбуке.

По данным правоохранителей, по состоянию на 12.00 зафиксировано 275 сообщений о нарушениях, 181 из них — это незаконная агитация.

Среди основных видов незаконной агитации всего зафиксировано случаев агитации на билбордах — 96. Еще 44 случая — раздача агитационной продукции, 16 — агитация в зданиях, 12 — призывы голосовать за партию или кандидата, 5 — агитация в СМИ, 5 — агитация на автомобилях, 2 — агитация без признаков принадлежности к политической силе, 1 — агитация в общественном транспорте.

Полиция призывает всех граждан соблюдать избирательное законодательство и не нарушать требований «дня тишины».

Как сообщалось, в Украине 25 октября пройдут очередные местные выборы.

В субботу, 24 октября, запрещена любая предвыборная агитация за кандидатов.