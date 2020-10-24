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Кличко заявил, что заболел COVID-19

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Кличко заявил, что заболел COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем вынужден уйти на самоизоляцию.

«Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста», — написал Кличко на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что старался беречься, однако работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц

«В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома», — добавил Кличко.

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Также мэр вновь призвал граждан не пренебрегать правилами и не игнорировать угрозу заболевания COVID-19.

Напомним, что в Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 560 киевлян, 18 человек умерли. Выздоровели за минувшие сутки 197 человек

Виталий Кличко, коронавирус
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