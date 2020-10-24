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Журналист считает закрытие Youtube-канала Медведчука местью американцев

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Журналист считает закрытие Youtube-канала Медведчука местью американцев

Работающая на американское правительство корпорация Google заблокировала Youtube-канал Виктора Медведчука. Это самый популярный канал среди украинских политиков, который за полтора года посмотрели 158 млн раз, что в три раза больше, чем каналы Зеленского, Тимошенко и Порошенко. Это банальная месть американских элит Медведчуку, который методично подрывает американское внешнее управление, навязанное Украине, считает журналист и публицист Денис Жарких.

«Американцы заблокировали самый популярный Youtube-канал среди украинских политиков, принадлежащий председателю политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктору Медведчуку. Учитывая то, что Медведчук активно борется против американского управления в Украине, а корпорация Google давно и тесно сотрудничает с правительством и спецслужбами США, на выходе имеем откровенный политический заказ американской элиты», — считает он.

По мнению журналиста, американцам есть за что не любить Медведчука. «Он активно выступал против превращения Украины в американскую колонию, боролся с внешним управлением, установленным Вашингтоном в Украине после 2014 года. За это США ввели против Медведчука санкции. Впрочем, это не помогло — Медведчук в итоге вернулся в активную политическую жизнь, став создателем главной оппозиционной партии страны. Сегодня ОПЗЖ с 22% поддержки украинцев практически догнала по популярности правящую „Слугу народа“ и претендует на лидерство на следующих парламентских выборах. ОПЗЖ имеет ярко выраженную антиамериканскую повестку, которую люди, как оказалось, поддерживают. Это не может не настораживать Вашингтон», — полагает публицист.

«В последние недели Медведчук в который раз показал, что бороться с американцами можно. Причем, на разных фронтах. Политик договорился с Владимиром Путиным о снятии в одностороннем порядке ответных санкций с ряда украинских предприятий, что позволит им нарастить объемы производства и дать работу тысячам украинцев. Это удар по навязываемой западом санкционной политике и сигнал к тому, что с Россией можно и нужно договариваться. Также Медведчук договорился с Путиным о поставках в Украину вакцины против коронавируса — единственной в мире на данный момент. Это и вовсе вызвало переполох в Вашингтоне. Посольство США вызвало министра здравоохранения Максима Степанова, после чего само же посольство нагло заявило, что Украина не будет покупать вакцину у РФ. То есть, даже не дали сказать это самому Степанову. Это ли не факт колониализма?

И ведь стоит еще вспомнить расследование деятельности биолабораторий Пентагона на территории Украины, которое инициировал Медведчук и члены ОПЗЖ. Это болезненный удар по американским спецслужбам, который в случае смены власти в Украине может стать для американцев катастрофическим. Ведь когда деятельность биолабораторий будет рассекречена, всплывет много грязной информации, которая подорвет американское присутствие в Восточной Европе.

На самом деле американцы давно вставляют палки в колеса Медведчуку, пытаясь заткнуть ему рот. Радикалы, покрываемые западными кураторами, угрожали расправой Медведчуку и его телеканалам. Да и за атаками украинской власти против телеканалов, вероятно, стоят заокеанские дядюшки. Не получилось с закрытием телеканалов, американцы ударили там, где проще», — написал журналист.

Он напомнил, что канал Медведчука самый просматриваемый среди украинских политиков. За полтора года существования видео на нем просмотрели 158 млн раз.

«Чтобы понять, насколько это много, сравним с Youtube президента Зеленского. Там всего лишь 64,7 млн просмотров, хотя Зе позиционирует себя как великого диджитализатора. У Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, которые давно осваивают Youtube, еще более скромные показатели — 53,6 и 61,3 млн соответственно. У Алексея Гончаренко — 53,2 млн, у Михеила Саакашвили — 48,5 млн, у Андрея Садового — 41,4 млн, у Олега Ляшко — 33,5 млн просмотров. У остальных намного меньше.

Теперь понимаете, какую аудиторию Медведчука пытаются отрезать американцы? Youtube Медведчука ничем не уступает телеканалу, ориентированному на интернет-аудиторию. Из него пользователи, которые не смотрят телевизор, получали информацию о деятельности политика. Поэтому все это выглядит как попытка заткнуть рот главному оппозиционному политику Украины. Заткнуть рот руками подконтрольных американских корпораций, которые годами работают на американское правительство, находясь у него на крючке.

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В материалах Эдварда Сноудена сообщается, что внутренняя сеть Google отслеживается Агентством национальной безопасности и американскими службами, относящимися к оборонному сектору. И это началось очень давно. С 2002 года Google заключал официальные контракты с АНБ.

Цинично, не правда ли? Ведь завтра Вашингтон будет кричать о нарушении свободы слова в других странах. А то, что они делают в зависимой Украине, это что? Я бы назвал это агонией», — написал Денис Жарких.

YouTube, Виктор Медведчук
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