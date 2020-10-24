Зеленский отметил почти 90 дней «тишины» на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что режим «тишины» на Донбассе действует уже почти 90 дней, однако есть провокации врага, выстрелы и один погибший украинский военнослужащий.

Об этом он сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы сочувствуем семьям всех погибших на Донбассе, но еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир видит, что за последние 90 дней с начала режима „тишины“ у нас только одна боевая потеря. К сожалению, эта потеря есть, но, тем не менее, мы понимаем, что этот механизм действительно работает. Мы благодарны всем нашим партнерам за эту большую работу. И прежде всего благодарим ООН», — сказал президент.

В то же время в ОП отметили, что президент констатировал: «есть провокации врага, выстрелы и, к сожалению, один погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии».

В то же время глава государства заверил, что рад возможности пообщаться в 75-ю годовщину создания ООН, ведь Украина является одной из стран-основательниц Организации.

«Мы благодарны за поддержку Украины, украинского суверенитета, нашей территориальной целостности. Благодарны за всю работу ООН, направленную на достижение и упрочение мира на востоке Украины», — подчеркнул президент.

В свою очередь Лубрани отметила важность режима «тишины» и для прекращения войны, и для безопасности граждан, живущих на востоке.

Как сообщалось, режим прекращения огня на Донбассе установлен с 27 июля.