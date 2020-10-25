Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,5 млн

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 16 710, до 1 513 877. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в местном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
В частности, в Москве за сутки выявили 4 455 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге — 709, в Московской области — 491.
Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 349 305 человек.
Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 229 против 296 днем ранее.
Всего из-за коронавируса умерли 26 050 человек.
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