Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,5 млн

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 16 710, до 1 513 877. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в местном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В частности, в Москве за сутки выявили 4 455 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге — 709, в Московской области — 491.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 349 305 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 229 против 296 днем ранее.

Всего из-за коронавируса умерли 26 050 человек.