Зеленский уверяет, что остается народным президентом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он остается тем же человеком, за которого голосовали люди на президентских выборах. Об этом он сказал в воскресенье после голосования на местных выборах на одном из избирательных участков в Киеве.
«Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, отказался от какого-то имиджа или что-то еще... Я тот, кто я есть, я Владимир Зеленский, именно таким родился, таким стал, и именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с конституцией Украины», — отметил глава государства, комментируя вопрос, не считает ли он причиной падения его рейтинга и президентской партии «Слуга народа» отказ от имиджа народного президента.
Зеленский во время общения с журналистами не назвал стоимость инициированного им опроса, который проходит в воскресенье вместе с местными выборами.
«Когда будет отчет, вы увидите все цифры», — сказал он. После голосования Зеленский вместе с женой ответил на пять вопросов, указанные в опросе избирателей. Было видно, что он везде поставил галочки в строке «Да».
По данным председателя правления гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской, ориентировочная стоимость расходов на опрос президента составляет 103 млн гривен, из которых около 75 млн гривен планируется направить на работу волонтеров.
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