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В Испании вводят особый режим из-за пандемии, его могут продлить до мая

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В Испании вводят особый режим из-за пандемии, его могут продлить до мая

Правительство Испании одобрило новые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, которые предусматривают введение комендантского часа. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр королевства Педро Санчес.

«Я хочу проинформировать, что правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу этим вечером», — сказал глава кабмина. По его словам, «вводится запрет на свободное передвижение людей с 23:00 до 06:00». Региональным властям будет позволено вносить небольшие корректировки во временные интервалы. Эта мера не распространяется на Канарские острова.

«Наше предложение, которое должен будет обсудить и одобрить парламент, заключается в продлении действия режима повышенной готовности в течение шести месяцев, до 9 мая, — сказал Санчес. — Я официально прошу все парламентские группы, чтобы эта исключительная мера имела максимально возможную поддержку». Он уточнил, что правительства автономных сообществ «смогут принимать решения о введении ограничений на въезд и выезд со своих территорий».

Режим повышенной готовности предусмотрен Конституцией Испании, он обеспечивает законодательную базу для принятия более строгих ограничительных мер. Его может ввести правительство страны максимум на 15 дней как на территории всего королевства, так и в определенном регионе, для продления требуется одобрение парламента.

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С начала распространения коронавируса в Испании выявлено более 1 млн инфицированных, 34,7 тыс. пациентов умерли. При этом премьер ранее заявлял, что реальное число жителей страны, которые перенесли заболевание, превышает 3 млн. Правительство страны уже вводило режим повышенной готовности в королевстве из-за пандемии в середине марта. Он действовал до 21 июня. Тогда эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране.

Испания, коронавирус
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