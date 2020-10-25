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Инициированный Зеленским опрос проходит только у половины участков

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Инициированный Зеленским опрос проходит только у половины участков

Всенародный опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, проходит возле 55% избирательных участков по всей Украине, а почти у половины участков проводящие его волонтеры не работают, сообщила председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Гражданская сеть „Опора“ исследовала, у какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводят опрос от президента. По состоянию на этот час около 55% участков они есть, 45% — нет. Погрешность национального исследования — 4%», — написала Айвазовская в Facebook в воскресенье днем.

При этом, по ее словам, на юге страны охват участков волонтерами намного выше на юге страны и намного ниже — на западе. «Наибольшее количество участков покрыто на юге — 78,65%, наименьшее запад — 37,81%, центр — 55,79%, восток — 56,87%», — написала Айвазовская.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

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Как и запланировано, опрос проводят возле участков, на которых проходят местные выборы, волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.

опрос, Владимир Зеленский
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