Власти Британии обеспокоены возможной победой Байдена на выборах в США

Руководство Великобритании обеспокоено перспективой победы кандидата на пост президента США от демократов Джозефа Байдена на предстоящих 3 ноября выборах. Как пишет в воскресенье газета Financial Times, в Лондоне опасаются, что избрание Байдена вызовет охлаждение в британо-американских отношениях и помешает в кратчайшие сроки заключить соглашение о свободной торговле между двумя странами.

Издание отмечает, что подписание этого документа является приоритетом для действующего президента США Дональда Трампа, горячо поддержавшего Brexit, однако едва ли станет таковым для кандидата от Демократической партии, которая скептически отнеслась к выходу королевства из состава ЕС. По оценкам экспертов, работа над соглашением должна быть закончена не позднее апреля, чтобы оно успело пройти процедуру ускоренной ратификации в Конгрессе, которую делает возможной закон, действие которого истечет в июле 2021 года. Смена власти в Вашингтоне может существенно затянуть переговорный процесс, а для Лондона ситуация дополнительно осложняется тем, что в ходе предвыборной кампании советники Байдена по внешней политике избегают встреч с официальными представителями иностранных государств, в том числе Великобритании. Британские эксперты опасаются, что королевство будет не самым интересным партнером в глазах потенциальной демократической администрации, где будут помнить о подчеркнуто тесных и дружеских отношениях британского премьера Бориса Джонсона с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.

Согласно последним опросам, Байден опережает нынешнего американского лидера примерно на 9%. Кроме того, Байден лидирует почти во всех «колеблющихся штатах», где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен.