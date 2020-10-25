Полиция уже завела более 50 уголовных дел по фактам нарушений в ходе выборов

Более 3 тысяч сообщений о нарушениях на выборах в органы местного самоуправления поступило в полицию, открыто 51 уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Национальной полиции.
«Полицейские открыли 51 уголовное производство по фактам нарушений на выборах по состоянию на 17:00. В настоящее время в органы полиции поступило 3 323 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом», — говорится на официальном сайте ведомства. Кроме того, полицейские составили 148 протоколов о совершении административных правонарушений.
Согласно приведенным данным, больше всего сообщений о нарушениях поступило в полицию Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей. Обращения касались в основном незаконной агитации в день выборов, нарушения тайны голосования, подкупа избирателей, незаконного уничтожения избирательной документации, нарушения порядка ведения реестров избирателей, незаконного использования избирательного бюллетеня.
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