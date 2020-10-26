Число случаев COVID-19 во всем мире превысило 43 млн

Во всем мире к утру 26 октября было выявлено более 43 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Это следует из данных американского университета Хопкинса, который собирает статистику по COVID-19 в режиме реального времени.
На 8:30 по Киеву университет Хопкинса насчитал 43 009 311 подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего их в США — 8,6 млн. На втором месте Индия с 7,9 млн заболевших, на третьем — Бразилия (почти 5,4 млн).
Россия с 1,5 млн случаев заражения занимает четвертую позицию. В пятерку стран с наибольшим числом заражений также входит Франция — 1,1 млн человек.
При этом во Всемирной организации здравоохранения на полдень 25 октября зафиксировали 42,5 млн заболевших в мире.
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