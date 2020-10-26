ЦИК назвала регионы с самой низкой явкой

Явка избирателей в Николаевской области является самой низкой среди регионов Украины — 32,02 процента.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

«Явка избирателей в Николаевской области составляет 32,02 процента, и это самый низкий показатель среди регионов Украины. В тройке антилидеров также — Херсонская — 32,39% и Харьковская области — 32,57%», — сказано в сообщении.

Отмечается, что явка избирателей на местных выборах в среднем по Украине составила почти 37%.