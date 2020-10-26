Во Франции за сутки коронавирусом заболели 52 тысячи человек

Во Франции за сутки обнаружили рекордные 52 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует статистика Национального агентства общественного здоровья.

По его данным, за минувшие сутки в стране зафиксированы 52 010 новых случаев заражения коронавирусом — больше всего с начала эпидемии в марте. 116 человек умерли.

В общей сложности с начала пандемии в марте во Франции коронавирусом заразились 1 113 507 человек; зафиксировали 34 761 летальный случай.

Как сообщалось, во Франции с 24 октября в 54 департаментах из 101-го действует режим комендантского часа. 42 млн населения (из 67 млн общего количества жителей) подверглись ограничениям не покидать дома с 21:00 до 6:00 часов.

Такой режим касается и крупнейших городов — Парижа, Марселя, Лиона, Страсбурга и других.

В стране введен сплошной масочный режим. Каждую неделю проводят около миллиона тестов на коронавирус.