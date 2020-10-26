Березовец: Президента ждут тяжелые времена - Медведчук и Коломойский готовятся размазать Зеленского, ударят уже скоро

Политтехнолог Тарас Березовец пишет на своей странице в Facebook, главная задача по итогу местных выборов для Медведчука и Коломойского совершенно очевидна.
На фоне тотального проигрыша, за редкими исключениями, партии президента «Слуга народа» втиснуть Зеленского между молотом и наковальней.
Телеканалы и говорящие головы Коломойского и Медведчука, начиная с сегодня, бросятся в едином порыве убеждать страну и самого Зеленского, что он разбит и спасти его может только подписание нового пакта.
Тарас Березовец рассказывает, по условиям этого пакта, Украина либо идёт на досрочные выборы Верховной Рады весной, где «ОПЗЖ», «Наш край» и «За майбутнє!» добьют остатки рейтинга «Слуги народа», либо Зеленский соглашается на новую коалицию и новое перераспределение власти и потоков.
Политтехнолог отмечает, самое интересное, что возможности отбиться от обоих сценариев у Зеленского уже не будет. Итоги выборов будут для него разгромными. Кстати, на местах создание коалиций «слуг» и «ОПЗЖ» уже идёт полным ходом. В любом случае, громких отставок во власти не избежать. Ближайшие дни будут очень «веселыми».
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