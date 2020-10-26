Пограничники Беларуси не пустили в страну 595 иностранцев «спортивного телосложения»

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский отметил, что большинство лиц, которым было отказано во въезде, прибыли из Украины, Польши и Литвы

Пограничники Беларуси за прошедшую неделю отказали во въезде в страну 595 иностранцам «крепкого, спортивного телосложения». Об этом в понедельник сообщило агентство БелТА со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь», — приводит агентство слова Бычковского.

По его словам, большинство лиц, которым было отказано во въезде, прибыли из соседних стран: Украины, Польши и Литвы.