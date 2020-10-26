Партия Медведчука уверенно выиграла выборы на Юго-Востоке Украины, – Кацман

Партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» уверенно выигрывает выборы на Юго-Востоке Украины благодаря своей последовательной позиции по достижению мира на Донбассе, восстановлению торгово-экономических отношений с Россией, восстановлению социальной справедливости и улучшению жизни граждан.

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Кацман, передает «112 Украина».

Эксперт отмечает, что помимо победы на Юго-Востоке, ОПЗЖ существенно нарастила поддержку в центральных регионах Украины.

«Победителем местных выборов на юго-востоке Украины закономерно оказалась „Оппозиционная платформа — За жизнь“. Та политическая сила, которая методично отстаивала свою идеологическую программу, получила поддержку тех регионов, где вопросы мира и промышленного развития стоят особенно остро. А если посмотреть на результаты ОПЗЖ в центре страны, видим, что партия Медведчука постепенно расширяет электоральную географию, поскольку ее программа находит поддержку и вне традиционно склоняющихся к ее поддержке „русскоязычных регионов“. ОПЗЖ в юго-восточных регионах набрала 20-30% голосов, показав достойные результаты на выборах в Одессе, Мариуполе, Харькове, Днепре, Николаеве, Славянске», — отметил Владимир Кацман.

По его мнению, это говорит о том, что значительная часть украинцев разделяет идеологические ценности партии Медведчука, и согласна с программой ОПЗЖ по установлению мира и выведению Украины из кризиса.

«Медведчуком была воплощена в действительность качественная общеукраинская, а главное — реально отвечающая нуждам людей стратегия, которую избиратель ценит не ситуативно, а перманентно. В отличие от партии „Слуга народа“ (которая в 2019 году имела схожую с партией Медведчука программу по стратегическим направлениям, победила на парламентских выборах с ней, но за год скатилась на маргинес), ОПЗЖ все это время демонстрирует тенденцию к росту. Этому способствует политическая активность Виктора Медведчука: его инициатива о создании парламентской площадки „нормандского формата“, он лично договаривается с Путиным и руководством РФ о поставках вакцины вне очереди, поставках газа по сниженным ценам, снятии санкций с украинских предприятий, мире на Донбассе... И это все, просто напомню, находясь в оппозиции», — подчеркнул Владимир Кацман.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, почему украинцы поддерживают политический курс ОПЗЖ.

«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны. У нас есть с чем идти к людям», — сказал Виктор Медведчук.