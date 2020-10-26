Войти
Трамп обвинил СМИ в умалчивании прогресса в борьбе с COVID-19
позиция
Трамп обвинил СМИ в умалчивании прогресса в борьбе с COVID-19
Разумков не исключил ротации в составе Кабмина
официально
Разумков не исключил ротации в составе Кабмина

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Партия Медведчука уверенно выиграла выборы на Юго-Востоке Украины, – Кацман

536
Партия Медведчука уверенно выиграла выборы на Юго-Востоке Украины, – Кацман

Партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» уверенно выигрывает выборы на Юго-Востоке Украины благодаря своей последовательной позиции по достижению мира на Донбассе, восстановлению торгово-экономических отношений с Россией, восстановлению социальной справедливости и улучшению жизни граждан.

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Кацман, передает «112 Украина».

Эксперт отмечает, что помимо победы на Юго-Востоке, ОПЗЖ существенно нарастила поддержку в центральных регионах Украины.

«Победителем местных выборов на юго-востоке Украины закономерно оказалась „Оппозиционная платформа — За жизнь“. Та политическая сила, которая методично отстаивала свою идеологическую программу, получила поддержку тех регионов, где вопросы мира и промышленного развития стоят особенно остро. А если посмотреть на результаты ОПЗЖ в центре страны, видим, что партия Медведчука постепенно расширяет электоральную географию, поскольку ее программа находит поддержку и вне традиционно склоняющихся к ее поддержке „русскоязычных регионов“. ОПЗЖ в юго-восточных регионах набрала 20-30% голосов, показав достойные результаты на выборах в Одессе, Мариуполе, Харькове, Днепре, Николаеве, Славянске», — отметил Владимир Кацман.

По его мнению, это говорит о том, что значительная часть украинцев разделяет идеологические ценности партии Медведчука, и согласна с программой ОПЗЖ по установлению мира и выведению Украины из кризиса.

«Медведчуком была воплощена в действительность качественная общеукраинская, а главное — реально отвечающая нуждам людей стратегия, которую избиратель ценит не ситуативно, а перманентно. В отличие от партии „Слуга народа“ (которая в 2019 году имела схожую с партией Медведчука программу по стратегическим направлениям, победила на парламентских выборах с ней, но за год скатилась на маргинес), ОПЗЖ все это время демонстрирует тенденцию к росту. Этому способствует политическая активность Виктора Медведчука: его инициатива о создании парламентской площадки „нормандского формата“, он лично договаривается с Путиным и руководством РФ о поставках вакцины вне очереди, поставках газа по сниженным ценам, снятии санкций с украинских предприятий, мире на Донбассе... И это все, просто напомню, находясь в оппозиции», — подчеркнул Владимир Кацман.

Читайте также: Березовец: Президента ждут тяжелые времена - Медведчук и Коломойский готовятся размазать Зеленского, ударят уже скоро

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, почему украинцы поддерживают политический курс ОПЗЖ.

«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны. У нас есть с чем идти к людям», — сказал Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, местные выборы, ОПЗЖ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 26 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему услуги не заменят производства

Когда я был на встрече с Кличко и предложил идею индустриальных парков, то мне один авторитетный эксперт ответил: Мы живем в постиндустриальном мире! Производство - это прошлое. И нам нужно развивать сектор услуг и информационную экономику. Такие слова я часто слышу. Не только от авторитетных экспертов. А даже от политиков. Потому всем плевать как падает производство. Ведь они верят, что его можно заменить услугами! Но это не так.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Биовойны мирового уровня

Похоже, нас ждет новая серия скандала вокруг биолабораторий, которые работают в проектах Министерства обороны США. Более того, судя по всему, Китай будет высказывать претензии в адрес США по поводу биолабораторий каждый раз, когда «торговая война» между Пекином и Вашингтоном будет переходить в горячую фазу.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Украина превращается в Бразилию

Грядущее Украины – киберпанк: некий антиутопический мир будущего, в котором точечное высокое технологическое развитие будет сочетаться с глубоким упадком в социальном устройстве в массе (разрушение госинститутов и падение материальных относительно высоких стандартов индустриального общества). Все идет к «бразилизации» страны - островки нормальной жизни, ориентированной на внешние рынки и обслуживание богатых граждан, в хаотической и упаднической вокруг экономической жизни большинства населения, ведущего преимущественно натуральное хозяйство.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016