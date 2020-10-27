В США готовятся к беспорядкам после выборов

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов готовится к возможным беспорядкам на фоне ноябрьских выборов в президенты страны, передает CNN, ссылаясь на источники в министерстве.
Как сообщают в агентстве, в МВБ усиленно готовят офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции. Их привлекут, чтобы помочь с охраной федеральных зданий, уточнил чиновник иммиграционной и таможенной полиции.
«Мы располагаем готовыми командами военных», — сообщил и.о. замминистра министерства Кен Куччинелли.
В то же время в МВБ признают, что у них нет никаких определенных данных о некой угрозе насилия.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. За президентское кресло будут бороться действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.
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