В США готовятся к беспорядкам после выборов

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов готовится к возможным беспорядкам на фоне ноябрьских выборов в президенты страны, передает CNN, ссылаясь на источники в министерстве.

Как сообщают в агентстве, в МВБ усиленно готовят офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции. Их привлекут, чтобы помочь с охраной федеральных зданий, уточнил чиновник иммиграционной и таможенной полиции.

«Мы располагаем готовыми командами военных», — сообщил и.о. замминистра министерства Кен Куччинелли.

В то же время в МВБ признают, что у них нет никаких определенных данных о некой угрозе насилия.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. За президентское кресло будут бороться действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.