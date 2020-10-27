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Число заражений COVID-19 в мире превысило 43 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 43 млн

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 43 млн 483 тыс. 973 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 159 тыс. 397 человек, излечились 29 млн 199 тыс. 46.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 702 тыс. 750 заражений коронавирусом и 225 тыс. 706 летальных исходов. Более 3,4 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 млн 946 тыс. 429 заболевших COVID-19 при 119 тыс. 502 смертельных случаях и более 7,1 млн поправившихся.

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Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 409 тыс. 854 случая заражения, умерли 157 тыс. 397, вылечены более 4,5 млн человек.

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