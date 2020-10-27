В Украине за сутки 6677 заболевших Covid-19, умерли 126 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2799 человек, умерли 126 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 26 октября, было 5 426 новых заболевших COVID-19, 25 октября зафиксировано 6 088 новых случаев заболевания, 24 октября было зарегистрировано 7 014 случаев инфицирования COVID-19 за сутки, 23 октября был абсолютный рекорд 7 517 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 355 601 человек, умерли от COVID-19 6 590 человек, выздоровели – 146 336.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 203 675 человек, что на 3 752 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (556), Киеве (525), Львовской (478), Одесской (461) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 7226 подозрений на COVID-19.