Лукашенко считает, что бастующим рабочим платят из ЕС

Белорусских рабочих, которые устраивают забастовки на заводах, продолжают спонсировать из-за рубежа, в том числе из европейских стран. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания. Отрывок встречи опубликован на сайте президента.
По словам политика, только единицы сотрудников предприятий «не хотят работать». «Эти 10–12 человек, ядро, которые попали на этот завод, они проплачены. Им до сих пор платят», — пояснил Лукашенко.
Белоруссий лидер назвал среди спонсоров забастовок Литву и Польшу. Как отметил Лукашенко, деньги из-за рубежа поступают митингующим как по открытым, так и по закрытым каналам, не все из которых власти могут отследить.
Президент отметил, что не нужно уговаривать бастующих вернуться к работе. «Не хотят рабочие работать — не надо», — сказал он. В то же время Лукашенко указал на необходимость «освободить» от «проплаченных» протестующих остальных рабочих.
Лукашенко говорил, что противники Беларуси хотят развалить с помощью забастовок ее экономику, поскольку в противном случае республике будут не страшны «политические дрязги и игры». Он предупреждал, что остановкой производства воспользуются конкуренты государства.
Ранее президент уже неоднократно обвинял в организации протестов зарубежные страны, в частности Европу, где его победу на выборах не признают легитимной.
Лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила с 26 октября общенациональную забастовку в стране. Она угрожала, что если власти не исполнят требования оппозиции, за этим последуют, в том числе, забастовки на предприятиях.
Пока на призыв Тихановской откликнулись, в основном, небольшие предприятия, часть сотрудников которых поддержали всеобщую забастовку.
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