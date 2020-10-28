Свыше 70 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах в США

Более 70 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Соответствующие подсчеты опубликованы во вторник на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.
В общей сложности, по его информации, в США досрочно проголосовали уже 70 032 485 человек. Таким образом, по данным портала, их число превысило половину от общего количества избирателей, участвовавших во всеобщих выборах 2016 года. Тогда проголосовали досрочно и пришли на участки в день проведения выборов 138,8 млн человек. Всего в США насчитывается около 240 млн человек, обладающих правом голоса.
Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, остается Техас, где проголосовали уже 7 802 505 американцев. Следом идут штаты Калифорния (7 402 302), Флорида (6 440 993) и Северная Каролина (3 411 850). Число досрочно сделавших свой выбор превышает 1 млн как минимум в 19 штатах, в том числе в Джорджии, Вирджинии, Иллинойсе, Огайо, Пенсильвании, Нью-Джерси, Вашингтоне, Массачусетсе, Нью-Йорке.
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