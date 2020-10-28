Байден почти в пять раз больше Трампа потратил на рекламу в СМИ

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден значительно обходит главу Белого дома республиканца Дональда Трампа по величине расходов на политическую рекламу по телевидению и радио в оставшееся время до всеобщих выборов. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на аналитическую компанию Advertising Analytics.

По ее данным, избирательный штаб Трампа выделил $10,1 млн на размещение предвыборной рекламы на телеканалах и радиостанциях с 28 октября по 3 ноября. Штаб Байдена в эти же сроки израсходует на рекламу $46,9 млн.

Согласно выкладкам Advertising Analytics, штаб действующего президента надеется на финансовую поддержку Национального комитета Республиканской партии и доноров. С учетом такой подпитки расходы Трампа на упомянутые выше цели могут достичь $40,7 млн. Демократ Байден способен довести расходы по этой статье в оставшиеся шесть дней до $93,4 млн.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.