В Украине 7 474 новых случая коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 27 октября, зарегистрировано 7 474 случая заражения коронавирусом, общее их количество достигло 363 075.

Умерли от осложнений 165 больных, выздоровели 3 306 человек.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.