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Ни одна область в стране не готова к смягчению карантина

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Ни одна область в стране не готова к смягчению карантина

По состоянию на 28 октября ни одна область Украины не готова к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (409,1 на 100 тыс. человек), Хмельницкой (378,7), Житомирской (356,7) областях.

Наименьший показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней — в Кировоградской (87,9), Винницкой (120,3) и Херсонской (131,1) областях.

В Киеве этот показатель составляет 234,0, а средний по Украине — 228,2 на 100 тыс. населения.

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Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, превышает 50% в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень.

Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки, 27 октября, зарегистрировали 7474 случая заражения коронавирусом, общее их количество составляет 363 075.

карантин, коронавирус
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