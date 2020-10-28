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Во Франции прошли столкновения между армянской и турецкой диаспорами

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Представители армянской диаспоры утром в среду блокировали движение на автомагистрали A7 на юго-востоке Франции в департаменте Изер, в ходе манифестации произошли столкновения с представителями турецкой общины, сообщает газета Dauphiné Libéré.

По данным издания, демонстрация началась примерно в 07.15 по местному времени. В результате оказалось блокировано движение в обоих направлениях в районе коммуны Ревантен-Вогри. Сейчас, на этом КПП возникли длинные пробки: пятикилометровая в направлении Лион-Вьен и трехкилометровая — в направлении Марсель-Лион.

Газета отмечает, что демонстрацию организовала армянская община: около 7 часов утра к этому месту приехало несколько десятков автомобилей. Собравшиеся размахивали флагами Армении. Представители диаспоры требуют признания Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества.

На месте также оказались представители турецкой диаспоры, между двумя общинами произошли столкновения. В разгар столкновений принимали участие несколько десятков человек. По информации издания, всего получили ранения четыре человека. Участники конфликта применяли ножи, а одного человека ударили молотком. На место прибыли полицейские и пожарные, которые оказали необходимую помощь пострадавшим.

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Только одного из пострадавших доставили в больницу, трое других получили легкие ранения. В прокуратуре Вьена заявили газете, что «начато расследование в связи с актами насилия с использованием оружия». Радиостанция France Bleu отмечает, что столкновения были «ожесточенными».

Движение на магистрали, пишет Dauphiné Libéré, постепенно восстанавливается.

Франция, Турция, Армения, Нагорный Карабах
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